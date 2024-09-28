В Киеве разыскали подростка, который сутки не выходил на связь с бабушкой

Накануне парень после школы пошел к другу и планировал у него заночевать, а утром бабушке позвонила директорка школы и сообщила об отсутствии ученика.

В столице ювенальные полицейские разыскали 13-летнего парня, который сутки не выходил на связь с бабушкой. В результате поисковых мероприятий полицейские обнаружили школьника у его товарища и вернули домой.

Как сообщили в полиции, в пятницу 27 сентября в Деснянское управление полиции обратилась местная жительница с сообщением об исчезновении ее 13-летнего внука. Правоохранителям заявительница рассказала о том, что накануне парень после школы пошел к другу и планировал у него заночевать, а утром ей позвонила директорка школы и сообщила об отсутствии ученика.

Ориентировку об исчезновении ребенка оперативно разослали всем дежурным нарядам столичной полиции.

Правоохранителям удалось выяснить, что мобильный парня отключен. Сотрудники ювенальной превенции опросили друзей, одноклассников пропавшего и проверили места и адреса предполагаемого пребывания подростка.

Впоследствии правоохранители обнаружили парня в доме его друга, который в то время находился в школе.

В полиции сообщают, что за время отсутствия дома никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось. Следовательно, инспекторы провели с парнем профилактическую беседу и передали его бабушке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.