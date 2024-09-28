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В Минюсте объяснили, как безопасно хранить файлы на внешних устройствах

19:30, 28 сентября 2024
Одним из них является настройка антивирусной программы на автоматическую проверку внешних устройств при подключении к компьютеру.
В Минюсте объяснили, как безопасно хранить файлы на внешних устройствах
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В Министерстве юстиции дали советы, как безопасно хранить файлы на внешних устройствах.

Флешки, карты памяти и внешние жесткие диски являются практическими средствами для хранения и переноса информации. Однако их использование может нести риски, если не придерживаться определенных рекомендаций:

  • настройте антивирусную программу на автоматическую проверку внешних устройств при подключении к компьютеру. Это поможет вовремя выявить и нейтрализовать возможные опасности;
  • выключите функцию автозапуска для внешних устройств в настройках операционной системы. Это снизит риск автоматического запуска опасных программ;
  • всегда сканируйте чужие флешки, карты памяти и внешние жесткие диски с помощью антивирусной программы перед копированием файлов на компьютер. Это поможет избежать передачи вирусов или вредоносных программ;
  • проверяйте свои флешки, карты памяти и внешние жесткие диски с помощью антивирусной программы после использования на чужих устройствах. Это позволит обнаружить возможные угрозы, которые могли попасть на ваши устройства;
  • старайтесь избегать использования внешних устройств, принадлежащих другим людям или используемых в общественных местах (библиотеки, магазины и т.п.). Такие устройства могут быть заражены вредоносным программным обеспечением.

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