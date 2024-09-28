США вивчають план перемоги України і розглядають «додаткові дії», — Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен зазначив, що США та партнери хочуть допомогти українцям досягти перемоги.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країна вивчає план перемоги України, який Джо Байдену представив Володимир Зеленський, а також розглядають «додаткові дії» за потреби, пише «Голос Америки».

«Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє», - сказав він.

Посадовець наголосив, що США вивчають план перемоги України. На питання про те, чи отримає Україна дозвіл на використання західної зброї для ударів вглиб росії, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери тепер вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають «додаткові дії», щоб допомогти українцям досягти перемоги.

«Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, - якщо потрібно, - додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху», - додав Блінкен.

Раніше Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що США й надалі буде продовжувати підтримувати Україну на кожному кроці.

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