Юлия Свириденко подтвердила, что Украина получила от США новый проект соглашения по полезным ископаемым

Украина уже получила от США проект нового соглашения о полезных ископаемых, и Кабмин сейчас формирует позицию по нему.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабинет Министров в настоящее время формирует позицию по рабочей версии соглашения о полезных ископаемых, которую получили от США. Об этом она сообщила во время часа вопросов к правительству в Раде.

Свириденко подчеркнула, что при необходимости состоятся консультации с Радой относительно соглашения.

«Очень важно отметить следующее: любые публичные дискуссии на данный момент по тексту этого соглашения только вредят переговорам и мешают нам вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы обязательно выйдем с публичной позицией к депутатам Верховной Рады», — сказала чиновница.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что условия соглашения с США по полезным ископаемым постоянно меняются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.