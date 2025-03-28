Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала від США новий проект угоди щодо корисних копалин

Україна вже отримала від США проект нової угоди про корисні копалини, а Кабмін наразі формує позицію щодо неї.

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін наразі формує позицію щодо робочої версії угоди про корисні копалини, яку отримали від США. Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Раді.

Свириденко підкреслила, що за необхідності відбудуться консультації з Радою щодо угоди.

«Дуже важливо треба зазначити наступне: будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоду перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнутий консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією до депутатів Верховної Ради», — сказала посадовиця.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що умови угоди з США щодо корисних копалин постійно змінюються.

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