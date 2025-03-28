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Юристи, психологи та волонтери у ТЦК – стартує експериментальний проект

15:17, 28 березня 2025
В Україні запускають проект із залучення цивільних фахівців до військових центрів.
Юристи, психологи та волонтери у ТЦК – стартує експериментальний проект
Фото: 0352.ua
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В Україні розпочинається експериментальний проєкт, який передбачає участь цивільних психологів, юристів і волонтерів у роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військових навчальних центрів. Його мета – підтримка мобілізованих на початковому етапі служби. Про це повідомила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

Рішення ухвалили після аналізу ситуації із самовільним залишенням військових частин. Виявилося, що найбільше таких випадків стається у перший тиждень після мобілізації – ще до розподілу новобранців у бойові підрозділи.

За словами уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольги Решетилової, причина часто не лише у страху чи навантаженні, а й у відсутності інформації про те, що чекає на мобілізованих. Багато хто не розуміє своїх прав, обов’язків і можливостей.

Для вирішення цієї проблеми у визначених ТЦК та навчальних центрах новобранців консультуватимуть цивільні юристи, які пояснюватимуть законодавчі аспекти служби. Також працюватимуть психологи, які допомагатимуть адаптуватися до умов армії.

Крім того, мобілізованим ще до початку базової підготовки читатимуть курси з:

  • основ військового права;
  • міжнародного гуманітарного права;
  • історії України;
  • фінансової грамотності.

Ці знання мають допомогти новобранцям краще розуміти свою роль у війську та впевненіше почуватися на службі.

Наразі армія потребує мобілізованих, але значна частина новобранців не проходить перший етап служби. Деякі залишають частини через страх перед невідомим, інші – через психологічні труднощі або нерозуміння своїх прав.

Якщо експеримент покаже позитивні результати, його планують поширити на всі військові частини та навчальні центри країни.

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юрист ТЦК волонтери

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