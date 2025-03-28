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Юристы, психологи и волонтеры в ТЦК – стартует экспериментальный проект

15:17, 28 марта 2025
В Украине запускают проект по привлечению гражданских специалистов в военные центры.
Юристы, психологи и волонтеры в ТЦК – стартует экспериментальный проект
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В Украине начнется экспериментальный проект, который предусматривает участие гражданских психологов, юристов и волонтеров в работе территориальных центров комплектования (ТЦК) и военных учебных центров. Его цель - поддержка мобилизованных на начальном этапе службы. Об этом сообщила Уполномоченная Президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

По ее словам, большинство случаев самовольного оставления части среди всех зафиксированных происходит в учебных центрах — в первую неделю после прибытия и в конце обучения, перед распределением в воинские части. Проблема самовольного оставления части на самом деле комплексная и начинается еще до того, как новобранцы становятся военнослужащими.

«Именно поэтому мы вместе с коллегами из ОПУ также особенно тщательно рассматриваем вопрос первых дней и недель после мобилизации и работаем над улучшением условий в распределительных центрах, где и происходит переход от гражданской жизни к военной.

В ближайшее время мы планируем экспериментально запустить работу групп, состоящих из гражданских психологов, волонтеров и юристов, которые будут находиться в определенных РТЦК и СП, а также группы из волонтеров и психологов, которые будут работать в нескольких учебных центрах. Они будут помогать новобранцам освоиться в новых условиях, а также разъяснять им их права», — заявила чиновница.

Кроме того, в планах запустить несколько курсов, которые будут читать вновь прибывшим военнослужащим еще до начала базовой совместной военной подготовки:

  • военное право,
  • международное гуманитарное право,
  • история Украины,
  • финансовая грамотность.

«Несколько дней "полугражданского" обучения будут способствовать постепенной адаптации новобранцев к военной жизни и усиливать их мотивацию к дальнейшей службе.

После корректировки первого опыта в дальнейшем планируем масштабировать этот подход. Благодарю начальников учебных центров, с которыми мы уже наладили взаимодействие, за открытость к предложениям», — добавила она.

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юрист ТЦК волонтеры

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