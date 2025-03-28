На Гавайях анестезиолог пытался убить жену из-за отказа сделать селфи

Врач во время похода избил жену камнем и попытался уколоть ей шприцы после того, как она отказалась сделать селфи.

Иллюстративное фото из открытых источников

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На Гавайях анестезиолога обвинили в покушении на убийство жены во время похода на острове Оаху. Он якобы пытался вколоть ей шприцы и бил ее камнем по голове, когда она отказалась сделать селфи. Об этом сообщает CNN.

46-летний Герхардт Кениг предстал перед районным судом Гонолулу 27 марта.

По словам жены, во время прогулки по тропе муж попросил сделать селфи у края обрыва. Она отказалась, после чего он разозлился, толкнул ее в кусты, бил камнем по голове и пытался прижать лицом к земле. Женщина также рассказала полиции, что Кениг достал два шприца, но она выхватила их.

Двое туристов услышали крики о помощи. Одна из них, Аманда, увидела, как мужчина бьет женщину, а та кричала: «Он пытается меня убить». Вторая туристка вызвала 911. Женщине удалось добраться до спасателей, ее доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами головы и лица.

Кенига арестовали рядом с шоссе Пали. Суд назначил залог в 5 миллионов долларов, предварительное слушание состоится 31 марта. Его отстранили от работы в медицинском центре Maui Memorial, где он был подрядчиком. Адвокат Кенига комментариев не дал.

Издание указывает, что медицинская лицензия Кенига, выданная на Гавайях в 2022 году, все еще действительна. Ранее он работал в медицинском центре Университета Питтсбурга, но покинул должность более двух лет назад.

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