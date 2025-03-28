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Укрзализныця объяснила, как найти билет или вернуть деньги после кибератаки

18:41, 28 марта 2025
В УЗ рассказали, как найти билеты, приобретенные в кибератаки.
Укрзализныця объяснила, как найти билет или вернуть деньги после кибератаки
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Как известно, Укрзализныця подверглась масштабной кибератаке. Хотя 27 марта компания сообщила, что продажа билетов восстановлена, тем не менее многие пользователи столкнулись с проблемами, в частности, не могут найти свои билеты или вернуть деньги за них.

Как действовать в таком случае, объяснили в УЗ:

Где делся мой билет и как вернуть деньги

Как найти билеты, приобретенные до кибератаки (22 марта 2025 года)?

Проверьте свою электронную почту — там должно быть письмо от Укрзализныци с PDF-билетом, если вы добавили свою электронную почту в ваш профиль в приложении. Проверьте также папку «спам» — билеты могли попасть туда.

Если билет не найден, в УЗ говорят приходить на поезд хотя бы за 20 минут до отправления.

«Проводник может проверить основание для проезда по подтверждению оплаты: запись в банковском приложении или квитанция об оплате», — указали в Укрзализныце.

Как вернуть деньги за ранее приобретенный онлайн-билет?

Заполните заявку на возврат — ссылка.

Билет можно вернуть не позднее чем за 1 час до отправления.

Если вы резервировали средства для автоматической покупки, а билет из-за кибератаки так и не пришел, нужно заполнить заявку на возврат — УЗ указывает, что вернет деньги после проверки (ссылка).

Время возврата зависит от банка и может занять до 30 банковских дней.

Что делать, если билет был куплен ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ онлайн-продаж (с 27 марта 2025 года)?

Если при оплате произошел сбой — деньги сняли, а билет не пришел:

  • Подождите 5–10 минут и проверьте почту.
  • Если билета все еще нет, опишите проблему через приложение в разделе «Обратная связь».
  • Вам либо отправят билет, либо вернут деньги.

По всем остальным вопросам пассажиры могут обращаться на резервную электронную почту: [email protected].

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