В Украине с 4 апреля будут действовать новые правила оплаты больничных

С 4 апреля больничные будут выплачиваться и по совместительству.

Фото: pon.org.ua

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С 4 апреля вступают в силу изменения, принятые Законом Украины от 18 декабря 2024 года 4158-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования». Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Так, нормами Закона № 4158 внесены изменения во второй абзац части первой статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», которыми предусмотрено предоставление застрахованным лицам (в том числе тем, кто осуществляет предпринимательскую или другую деятельность и одновременно работает по трудовому договору) пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам как по основному месту работы (деятельности), так и по месту работы по совместительству.

Указанная норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года. При этом изменениями не предусмотрены ограничения относительно количества мест работы по совместительству у застрахованных лиц, по которым они имеют право получать страховые выплаты.

Если человек утратил трудоспособность в результате несчастного случая и при этом состоит в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем то, где произошёл несчастный случай), такой страхователь оплачивает пострадавшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственные средства. Размер выплаты — 100 процентов средней заработной платы (облагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника.

С шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется Пенсионным фондом Украины.

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