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Нужно ли подавать декларацию, если вы уволились из госслужбы в 2024 году — разъяснение НАПК

11:16, 28 марта 2025
До 31 марта бывшие госслужащие должны подать декларацию за 2024 год, если не сделали этого раньше или не вернулись на должность, предусматривающую декларирование.
Нужно ли подавать декларацию, если вы уволились из госслужбы в 2024 году — разъяснение НАПК
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Должностные лица, которые в прошлом году уволились с государственной службы или другой должности, предусматривающей обязанность декларирования, должны до 31 марта 2025 года включительно подать декларацию за 2024 год. Об этом напоминает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, бывшие должностные лица должны подать декларацию «после увольнения» в период с 1 января по 31 марта включительно следующего года после того, как прекратили занимать должность, предусматривающую обязанность декларирования.

Для того чтобы подать декларацию после увольнения, в разделе «Вид декларации и отчетный период» необходимо выбрать вид декларации «ежегодная», а затем выбрать отметку «я прекратил(а) выполнять функции государства или местного самоуправления (после увольнения)».

Однако есть несколько случаев, когда декларацию после увольнения подавать не нужно:

  • если до 31 марта 2025 года включительно лицо снова устроилось на работу, предусматривающую обязанность декларирования, и подало ежегодную декларацию с отметкой «я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления»;
  • если декларация при увольнении охватывала период с 1.01.2024 по 31.12.2024 включительно. В таком случае не нужно подавать ежегодную декларацию за 2024 год, так как указанная декларация фактически уже является годовой.

В НАПК отметили, что декларация «после увольнения» охватывает весь отчетный год. То есть в ней отображается информация (в частности, о доходах) не только за тот период, когда лицо было публичным служащим, а за весь календарный год.

Напомним, 31 марта завершается кампания декларирования публичных служащих за 2024 год.

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