Нужно ли подавать декларацию, если вы уволились из госслужбы в 2024 году — разъяснение НАПК

До 31 марта бывшие госслужащие должны подать декларацию за 2024 год, если не сделали этого раньше или не вернулись на должность, предусматривающую декларирование.

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Должностные лица, которые в прошлом году уволились с государственной службы или другой должности, предусматривающей обязанность декларирования, должны до 31 марта 2025 года включительно подать декларацию за 2024 год. Об этом напоминает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, бывшие должностные лица должны подать декларацию «после увольнения» в период с 1 января по 31 марта включительно следующего года после того, как прекратили занимать должность, предусматривающую обязанность декларирования.

Для того чтобы подать декларацию после увольнения, в разделе «Вид декларации и отчетный период» необходимо выбрать вид декларации «ежегодная», а затем выбрать отметку «я прекратил(а) выполнять функции государства или местного самоуправления (после увольнения)».

Однако есть несколько случаев, когда декларацию после увольнения подавать не нужно:

если до 31 марта 2025 года включительно лицо снова устроилось на работу, предусматривающую обязанность декларирования, и подало ежегодную декларацию с отметкой «я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления»;

если декларация при увольнении охватывала период с 1.01.2024 по 31.12.2024 включительно. В таком случае не нужно подавать ежегодную декларацию за 2024 год, так как указанная декларация фактически уже является годовой.

В НАПК отметили, что декларация «после увольнения» охватывает весь отчетный год. То есть в ней отображается информация (в частности, о доходах) не только за тот период, когда лицо было публичным служащим, а за весь календарный год.

Напомним, 31 марта завершается кампания декларирования публичных служащих за 2024 год.

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