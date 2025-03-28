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Чи потрібно подавати декларацію, якщо ви звільнились з держслужби у 2024 році — роз’яснення НАЗК

11:16, 28 березня 2025
До 31 березня колишні держслужбовці мають подати декларацію за 2024 рік, якщо не зробили цього раніше або не повернулися на посаду, що передбачає декларування.
Чи потрібно подавати декларацію, якщо ви звільнились з держслужби у 2024 році — роз’яснення НАЗК
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Посадовці, які минулого року звільнилися з державної служби або іншої посади, яка передбачала обов'язок декларування мають до 31 березня 2025 року включно подати декларацію за 2024 рік.  Про це нагадує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зокрема, колишні посадовці мають подати декларацію «після звільнення» у період з 1 січня до 31 березня включно наступного року після того, як припинили займати посаду, яка передбачає обов'язок декларування.

Для того, щоб подати декларацію після звільнення, у розділі «Вид декларації та звітний період» потрібно обрати вид декларації «щорічна», а потім обрати позначку «я припинив(ла) виконувати функції держави або місцевого самоврядування (після звільнення)».

Проте є кілька випадків, коли декларацію після звільнення подавати не потрібно:

  • якщо до 31 березня 2025 року включно особа знову влаштувалась на роботу, яка передбачає обов'язок декларування, і подала щорічну декларацію з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування»;
  • якщо декларація при звільненні охопила період з 1.01.2024 по 31.12.2024 включно. У такому разі не потрібно подавати щорічну декларацію за 2024 рік, бо вказана декларація вже фактично є річною.

У НАЗК зауважили, що декларація «після звільнення» охоплює весь звітний рік. Тобто у ній відображається інформація (зокрема, про доходи) не лише за той період, коли особа була публічним службовцем, а за весь календарний рік.

Нагадаємо, 31 березня завершується кампанія декларування публічних службовців за 2024 рік.

Раніше у НАЗК роз’яснили процес декларування викраденого, знищеного або переданого на потреби армії автомобіля.

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