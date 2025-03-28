Заступниця начальника ТЦК у Вінниці душила військовозобов’язаного – у ТЦК відреагували на підозру

Вінницький ТЦК прокоментував підозру чиновниці у побитті.

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У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували висунуту підозру заступниці начальника міського ТЦК у побитті військовозобов’язаного. Там запевняють, що не толерують порушення закону. Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

«Вінницький обласний ТЦК та СП повністю сприяє правоохоронним органам у встановленні всіх обставин події. Ми засуджуємо будь-які прояви насильства та зловживання владою і наголошуємо: діяльність територіальних центрів комплектування має ґрунтуватися виключно на нормах закону та повазі до прав кожного громадянина. У ході слідства щодо підозрюваних будуть ухвалені всі необхідні кадрові рішення відповідно до чинного законодавства», – йдеться в заяві.

У відомстві підтримують всебічне та об’єктивне розслідування і сприяють його проведенню. Якщо факти підтвердяться, винні особи нестимуть відповідальність за законом.

Водночас у ТЦК закликали не поширювати окремі порушення на роботу всієї системи.

Раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру заступниці начальника ТЦК у Вінниці, яка душила чоловіка за відмову підписати анкету.

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