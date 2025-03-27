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ДБР повідомило про підозру заступниці начальника ТЦК у Вінниці, яка душила чоловіка за відмову підписати анкету

14:49, 27 березня 2025
Розслідування встановило, що посадовиця була незадоволена поведінкою чоловіка та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного, а коли чоловік не погодився – вона вдарила його по голові, а потім почала душити.
ДБР повідомило про підозру заступниці начальника ТЦК у Вінниці, яка душила чоловіка за відмову підписати анкету
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Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка.

Як встановило розслідування, 12 вересня минулого року до Центру прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.

«Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон», - повідомили у Державному бюро розслідувань.

Постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР.

Як вказують у Бюро, наразі триває досудове розслідування. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва ОМ ТЦК та СП.

Посадовиця та її колишній підлеглий підозрюються у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо їхнього відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу.

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ДБР досудове розслідування підозрюваний ТЦК

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