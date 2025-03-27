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ГБР сообщило о подозрении заместительнице начальника ТЦК в Виннице, которая душила мужчину за отказ подписать анкету

14:49, 27 марта 2025
Расследование установило, что должностное лицо было недовольно поведением мужчины и начала принуждать его подписать анкету военнообязанного, а когда мужчина не согласился — она ударила его по голове, а затем начала душить.
ГБР сообщило о подозрении заместительнице начальника ТЦК в Виннице, которая душила мужчину за отказ подписать анкету
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместительнице начальника Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки и ее бывшему подчиненному за избиение военнообязанного мужчины.

Как установило расследование, 12 сентября прошлого года в Центр пришел мужчина, получивший повестку. Он имел действующую бронь, так как работал на предприятии критической инфраструктуры. Во время пребывания в учреждении его направили к заместительнице руководителя.

«Должностное лицо было недовольно его поведением и начала принуждать подписать анкету военнообязанного и отказаться от брони. После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а затем начала душить. В кабинете также находился другой военнослужащий, на тот момент подчиненный чиновнице, который нанес потерпевшему как минимум три удара кулаками по лицу и голове. После избиения у мужчины забрали телефон», — сообщили в Государственном бюро расследований.

Пострадавший получил ушиб головного мозга, синяки и ссадины. Он не подписал никаких документов и обратился в ГБР.

Как отмечают в Бюро, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи изучают возможные другие случаи применения насилия со стороны руководства ОМ ТЦК и СП.

Должностное лицо и ее бывший подчиненный подозреваются в превышении служебных полномочий военным служебным лицом, что причинило существенный вред, совершенном в условиях военного положения группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

На данный момент решается вопрос об их отстранении от должностей и избрании меры пресечения.

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ГБР досудебное расследование подозреваемый ТЦК

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