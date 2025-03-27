В Хмельницкой области мужчина получил 3 года заключения за уклонение от мобилизации

44-летнего мужчину судили за уклонение от мобилизации.

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Три года тюрьмы получил житель города Староконстантинова Хмельницкого района за уклонение от мобилизации, сообщает областная прокуратура.

Доказано, что после прохождения военно-врачебной комиссии и признания годным к прохождению службы мужчина отказался получать повестки и ни разу не явился в ТЦК для отправки на военную службу.

Свою вину он не признал. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Запорожье мужчина, будучи ограниченно подходящим, получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации.

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