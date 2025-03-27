Литва обязала арендодателей электросамокатов предоставлять шлемы

Литовский Сейм обязал компании предоставлять шлемы при аренде электросамокатов.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Литовский Сейм принял поправки к Закону о безопасности дорожного движения, которые обяжут арендодателей электросамокатов обеспечивать клиентов шлемами. Новые правила вступят в силу с января 2026 года, сообщает LRT.

Согласно решению парламента, компании, предоставляющие электросамокаты и другие средства микромобильности в аренду, должны будут обеспечивать пользователей шлемами независимо от возраста и места передвижения. Владельцы самокатов должны заботиться о защите самостоятельно.

За поправки проголосовали 58 депутатов, против высказались 18, еще 12 воздержались.

По данным Агентства транспортных компетенций, в прошлом году в Литве 58 водителей самокатов получили травмы, из них только четверо были в шлемах. Председатель парламентского Комитета по правам и правопорядку Юлиус Сабатаускас отметил, что с 2020 года в результате аварий с самокатами погибло несколько человек.

Сейчас обязательное ношение шлема распространяется на лиц до 18 лет и тех, кто ездит по проезжей части. Для других водителей это требование является рекомендательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.