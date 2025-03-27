Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

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Для привлечения субъекта декларирования к уголовной ответственности за неподачу декларации по статье 366-3 Уголовного кодекса не требуется предварительного письменного уведомления от НАПК о факте неподачи лицом декларации. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 4 февраля 2025 года по делу №629/5254/21.

Обстоятельства дела

Лицо, уполномоченное на выполнение функций государства и являющееся субъектом декларирования, умышленно не подало декларацию за 2020 год.

Местный суд признал лицо виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-3 УК. На основании п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК освободил его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Апелляционный суд отменил приговор местного суда и закрыл уголовное производство в отношении лица на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК из-за отсутствия в действиях лица состава уголовного правонарушения.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд пришел к ошибочному выводу о том, что для необходимости привлечения обвиняемой к уголовной ответственности по ст. 366-3 УК должен быть доказан факт получения ею уведомления НАПК о непредставлении декларации.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС не согласился с позицией суда апелляционной инстанции о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте непредставления декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по ст. 366-3 УК.

Положения ст. 366-3 УК не содержат гипотезы, которая бы ставила применение диспозиции этой статьи в зависимость от письменного уведомления НАПК субъекта декларирования о факте непредставления декларации.

Согласно Закону «О предотвращении коррупции», НАПК осуществляет письменное уведомление субъекта декларирования, когда событие непредставления декларации уже произошло, что не освобождает соответствующего субъекта от обязанности подачи такой декларации. При этом абзац 2 ч. 2 ст. 51-2 этого Закона содержит императив одновременного уведомления, среди прочих, специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции о факте непредставления декларации соответствующим субъектом декларирования для соответствующего реагирования в пределах своей компетенции.

Однако для начала досудебного расследования, в случае выявления следователем, прокурором в действиях субъекта декларирования признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-3 УК, согласно положениям ст. 214 УПК не предусмотрено обязательного предварительного письменного уведомления НАПК субъекта декларирования о факте непредставления декларации.

Автор: Наталя Мамченко

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