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Литва зобов'язала орендодавців електросамокатів надавати шоломи

21:24, 27 березня 2025
Литовський Сейм зобов’язав компанії надавати шоломи при оренді електросамокатів.
Литва зобов'язала орендодавців електросамокатів надавати шоломи
Фото ілюстративне
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Литовський Сейм ухвалив поправки до Закону про безпеку дорожнього руху, які зобов’яжуть орендодавців електросамокатів забезпечувати клієнтів шоломами. Нові правила набудуть чинності з січня 2026 року, повідомляє LRT.

Згідно з рішенням парламенту, компанії, що надають електросамокати та інші засоби мікромобільності в оренду, повинні будуть забезпечувати користувачів шоломами незалежно від віку та місця пересування. Власники самокатів мають дбати про захист самостійно.

За поправки проголосували 58 депутатів, проти висловилися 18, ще 12 утрималися.

За даними Агентства транспортних компетенцій, торік у Литві 58 водіїв самокатів отримали травми, з них лише четверо були в шоломах. Голова парламентського Комітету з прав і правопорядку Юліус Сабатаускас зазначив, що з 2020 року внаслідок аварій із самокатами загинуло кілька людей.

Наразі обов’язкове носіння шолома поширюється на осіб до 18 років та тих, хто їздить по проїжджій частині. Для інших водіїв ця вимога є рекомендаційною.

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Литва

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