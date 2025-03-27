На Хмельниччині чоловік отримав 3 роки ув'язнення за ухилення від мобілізації

44-річ­но­го чо­ло­ві­ка судили за ухилення від мобілізації.

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Три ро­ки за ґра­та­ми от­ри­мав жи­тель міс­та Ста­ро­кос­тянти­но­ва Хмель­ницько­го району за ухи­лен­ня від мо­бі­лі­за­ції, повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що після проходження військово-лікарської комісії та визнання придатним до проходження служби чоловік відмовився отримувати повістки і жодного разу не з’явився до ТЦК для відправлення на військову службу.

Свою вину він не визнав. Вирок суду набрав законної сили.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі чоловік, будучи обмежено придатним, отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.

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