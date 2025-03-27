На Хмельниччині чоловік отримав 3 роки ув'язнення за ухилення від мобілізації

Три роки за ґратами отримав житель міста Старокостянтинова Хмельницького району за ухилення від мобілізації, повідомляє обласна прокуратура.
Доведено, що після проходження військово-лікарської комісії та визнання придатним до проходження служби чоловік відмовився отримувати повістки і жодного разу не з’явився до ТЦК для відправлення на військову службу.
Свою вину він не визнав. Вирок суду набрав законної сили.
Раніше ми писали, що у Запоріжжі чоловік, будучи обмежено придатним, отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.
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