Заместитель начальника ТЦК в Виннице душила военнообязанного – в ТЦК отреагировали на подозрение

Винницкий ТЦК прокомментировал подозрение чиновницы в избиении.

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В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали выдвинутое подозрение заместителю начальника городского ТЦК в избиении военнообязанного. Там уверяют, что не терпят нарушения закона. Об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП.

«Винницкий областной ТЦК и СП полностью способствует правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств происшествия. Мы осуждаем любые проявления насилия и злоупотребления властью и подчеркиваем: деятельность территориальных центров комплектования должна основываться исключительно на нормах закона и уважении к правам каждого гражданина. В ходе следствия в отношении подозреваемых будут приняты все необходимые кадровые решения в соответствии с действующим законодательством», - говорится в заявлении.

В ведомстве поддерживают всестороннее и объективное расследование и способствуют его проведению. Если факты подтвердятся, виновные лица будут нести ответственность по закону.

В то же время в ТЦК призвали не распространять отдельные нарушения на работу всей системы.

Ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника ТЦК в Виннице, которая душила мужчину за отказ подписать анкету.

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