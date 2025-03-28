Апелляционный суд взыскал с мужа пеню за два года неуплаченных алиментов

Апелляция признала правомерным взыскание пени, поскольку отец в течение двух лет не платил алименты и не доказал отсутствие своей вины в возникновении задолженности.

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Ровенский апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания пени с отца, который в течение двух лет не платил алименты и не доказал отсутствие своей вины в возникновении задолженности. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Обстоятельства дела № 562/2670/24:

Суд пересмотрел апелляционную жалобу, поданную представителем ответчика на решение местного суда, которым удовлетворен иск о взыскании с его доверителя неустойки за просрочку уплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Представитель указывал на необоснованность расчета сумм пени, что привело к ошибочному, по его мнению, решению суда о ее взыскании в таком размере.

Выяснив все обстоятельства дела и заслушав объяснения участников судебного разбирательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о оставлении требований апелляционной жалобы без удовлетворения, а обжалуемого судебного решения — без изменений.

Суду известно, что ответчик, несмотря на официальный доход и на решение суда первой инстанции, которым с него взысканы в пользу истицы алименты на содержание малолетнего ребенка в размере ¼ части всех видов заработка ежемесячно, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и до достижения ею совершеннолетия, в течение двух лет не уплатил ни одного платежа, вследствие чего задолженность по уплате алиментов на день рассмотрения дела в суде составляет 100 %.

Это и стало основанием для обращения взыскательницы алиментов в суд с иском к ответчику о взыскании неустойки за просрочку уплаты алиментов.

Апелляционный суд согласился с позицией суда предыдущей инстанции, который, принимая решение в пользу истицы, мотивировал его тем, что ответчик без уважительных причин уклоняется от возложенной на него статьей 180 Семейного кодекса Украины обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка. Оснований для освобождения ответчика от уплаты неустойки за просрочку уплаты алиментов суд не установил. Поданный истицей расчет пени за просрочку уплаты алиментов, проведенный в соответствии с требованиями законодательства.

Истица воспользовалась своим правом на взыскание пени. Согласно ст. 196 СК Украины, в случае возникновения задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда или по договоренности между родителями, получатель алиментов имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере одного процента суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки от дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не более 100 % задолженности.

Как разъяснено Верховным Судом в постановлении от 19 января 2022 года по делу № 711/679/21 (производство № 61-18434св21): «взыскание пени, предусмотренной абзацем 1 части 1 ст. 196 СК Украины, возможно только в случае возникновения задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты. В СК Украины не предусмотрены случаи, когда вина плательщика алиментов исключается. Очевидно, что в таком случае подлежат применению нормы гражданского законодательства. Если плательщик алиментов докажет, что принял все зависящие от него меры по надлежащему исполнению обязательства, то плательщик алиментов является невиновным в возникновении задолженности, и основания взыскивать неустойку (пеню) отсутствуют. Именно на плательщика алиментов возложена обязанность доказывать отсутствие своей вины в неуплате (неполной уплате) алиментов».

Что касается этого спора, то ответчик не доказал ни отсутствия вины в возникновении задолженности по алиментам, ни принятия им мер по надлежащему исполнению обязательства.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 20 марта 2025 года по делу № 562/2670/24 (производство № 22-ц/4815/353/25).

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