$400 взятки за оформление машины с морепродуктами — будут судить чиновника Госпродпотребслужбы

За 400 долларов за каждую машину или за «благодарность» в виде рыбы обвиняемый пообещал обеспечить быстрое таможенное оформление продукции.

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя начальника Северного межрегионального ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, к должностному лицу обратился представитель предприятия, которое ввозит в Украину рыбу и морепродукты, чтобы уточнить вопрос растаможивания этих товаров. На это ему сообщили о возможных проблемах с оформлением необходимых документов. Однако за 400 долларов за каждую машину или за «благодарность» в виде рыбы обвиняемый пообещал обеспечить быстрое таможенное оформление продукции.

Правоохранители задокументировали неоднократное получение чиновником денег за помощь в растаможивании рыбы и морепродуктов. Во время получения 1 200 долларов США чиновника задержали. Деньги мужчина попросил положить под книгу на его столе.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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