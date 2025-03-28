$400 хабаря за оформлення машини з морепродуктами – судитимуть посадовця Держпродспоживслужби

За 400 доларів за кожну машину або за «подяку» у вигляді риби обвинувачений пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів.

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно першого заступнику начальника Північного міжрегіонального ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів за фактом за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська міська прокуратура, до посадовця звернувся представник підприємства, що ввозить до України рибу та морепродукти, щоб уточнити питання розмитнення цих товарів. На це йому повідомили про можливі проблеми в оформленні необхідних документів. Однак за 400 доларів за кожну машину або за «подяку» у вигляді риби обвинувачений пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів.

Правоохоронці задокументували неодноразове отримання посадовцем грошей за допомогу у розмитнені риби та морепродуктів. Під час одержання 1 200 доларів США посадовця затримали. Гроші чоловік просив покласти під книжку на його столі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику передбачає до 5 років позбавлення волі.

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