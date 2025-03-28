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«Голос України» та «Урядовий кур’єр» опублікували дати продовження ХХ чергового з’їзду суддів України

11:11, 28 березня 2025
ХХ з’їзд суддів України відбудеться 27-29 травня.
«Голос України» та «Урядовий кур’єр» опублікували дати продовження ХХ чергового з’їзду суддів України
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У газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» від 27 березня 2025 року опубліковано оголошення про визначення дати продовження ХХ чергового з'їзду суддів України після перерви. Про це повідомили в РСУ.

Відповідно до рішення Ради суддів України від 18 березня 2025 року №13, ХХ черговий з’їзд суддів України після перерви відбудеться 27-29 травня 2025 року.

На порядок денний з’їзду винесено, зокрема, питання «Про обрання двох членів Вищої ради правосуддя».

З міркувань безпеки про місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви буде повідомлено делегатам з’їзду не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення.

На порядок денний з’їзду винесено питання:

  1. Про призначення суддів Конституційного Суду України;
  2. Про затвердження змін до Кодексу суддівської етики;
  3. Про обрання двох членів Вищої ради правосуддя;
  4. Про обрання Ради суддів України;
  5. Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;
  6. Інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність;
  7. Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

З міркувань безпеки про місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви буде повідомлено делегатам з'їзду не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення.

Нагадаємо, що попередній конкурс на посади членів ВРП по квоті З'їзду суддів провалився, оскільки Етична рада не змогла відібрати необхідну кількість кандидатів.

Рада суддів просить суддів та суддів у відставці взяти участь у конкурсі на посади членів Вищої ради правосуддя.

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суддя РСУ ВРП

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