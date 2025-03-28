«Голос України» та «Урядовий кур’єр» опублікували дати продовження ХХ чергового з’їзду суддів України

У газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» від 27 березня 2025 року опубліковано оголошення про визначення дати продовження ХХ чергового з'їзду суддів України після перерви. Про це повідомили в РСУ.
Відповідно до рішення Ради суддів України від 18 березня 2025 року №13, ХХ черговий з’їзд суддів України після перерви відбудеться 27-29 травня 2025 року.
На порядок денний з’їзду винесено, зокрема, питання «Про обрання двох членів Вищої ради правосуддя».
З міркувань безпеки про місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви буде повідомлено делегатам з’їзду не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення.
На порядок денний з’їзду винесено питання:
З міркувань безпеки про місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви буде повідомлено делегатам з'їзду не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення.
Нагадаємо, що попередній конкурс на посади членів ВРП по квоті З'їзду суддів провалився, оскільки Етична рада не змогла відібрати необхідну кількість кандидатів.
Рада суддів просить суддів та суддів у відставці взяти участь у конкурсі на посади членів Вищої ради правосуддя.
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