«Голос Украины» и «Урядовий кур'єр» опубликовали даты продолжения ХХ очередного съезда судей Украины

ХХ съезд судей Украины состоится 27-29 мая.

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В газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур'єр» от 27 марта 2025 года опубликовано объявление об определении даты продолжения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва. Об этом сообщили в ССУ.

В соответствии с решением Совета судей Украины от 18 марта 2025 года №13, ХХ очередной съезд судей Украины после перерыва состоится 27-29 мая 2025 года.

На повестку дня съезда вынесен, в частности, вопрос «Об избрании двух членов Высшего совета правосудия».

Из соображений безопасности о месте проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва будет сообщено делегатам съезда не позднее, чем за две недели до даты его проведения.

На повестку дня съезда вынесены вопросы:

О назначении судей Конституционного Суда Украины; Об утверждении изменений в Кодекс судейской этики; Об избрании двух членов Высшего совета правосудия; Об избрании Совета судей Украины; Отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состояние организационного и финансового обеспечения деятельности судов; Информация Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности; Информация Председателя Государственной судебной администрации Украины о ее деятельности, в частности относительно организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности органов судебной власти.

Из соображений безопасности о месте проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва будет сообщено делегатам съезда не позднее, чем за две недели до даты его проведения.

Напомним, что предыдущий конкурс на должности членов ВСП по квоте Съезда судей провалился, поскольку Этический совет не смог отобрать необходимое количество кандидатов.

Совет судей просит судей и судей в отставке принять участие в конкурсе на должности членов Высшего совета правосудия.

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