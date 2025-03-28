Военнообязанный, которого забрали с работы в ТЦК, проигнорировал повестку: дело рассмотрел суд

Во Львовской области судили мужчину, который после вручения повестки не явился в ТЦК.

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Во Львовской области суд обнародовал дело 30-летнего мужчины, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Приговор по делу № 456/119/24 вынес Стрыйский горрайонный суд Львовской области.

В материалах дела указано, что в сентябре 2023 года житель Львовщины прошел медицинский осмотр военно-врачебной комиссией, по результатам которого он был признан годным к военной службе.

В тот же день мужчина получил повестку, однако так и не явился в ТЦК и уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый полностью признал вину, искренне раскаялся. Он отметил, что его с работы доставили в ТЦК.

«Когда он зашел в помещение, у него отобрали мобильный телефон. При этом сказали, что это нужно для установления анкетных данных. Это было около 18:00. Ему выдали документы для прохождения ВВК. Пришли двое врачей, начали его осматривать, других врачей не было. Он кровь на анализ не сдавал. Однако жаловался на боль в колене. Затем его документы передали в мобилизационное отделение. Он сообщал, что по состоянию здоровья не может проходить военную службу. Потом ему вручили повестку на отправку и сказали прийти на следующий день, принести паспорт и другие документы. Он действия работников ВВК и решение не оспаривал. Раскаивается в содеянном, просит суд не лишать его свободы и учесть, что у него на иждивении жена и малолетний ребенок, у жены недавно погиб брат», — говорится в материалах дела.

Глава ВВК отметил, что у мужчины ранее не было претензий к решению комиссии. Он добавил, что мужчину осматривали врачи, и он действительно жаловался на боль в суставе. Однако у медиков не было данных о том, что житель Львовщины ранее обращался за медицинской помощью по этому поводу.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в предъявленном обвинении по ст.336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Стрыйский горрайонный суд Львовской области в течение 30 дней со дня его оглашения.

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