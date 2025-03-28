Військовозобов’язаний, якого забрали з роботи до ТЦК, проігнорував повістку: справу розглянув суд

На Львівщині судили чоловіка, який після вручення повістки не з’явився до ТЦК.

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На Львівщині суд показав 30-річного чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 456/119/24 виніс Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що у вересні 2023 року житель Львівщини пройшов медичний огляд військово-лікарською комісією, за результатами проведення якого, його визнано придатним до військової служби.

Того ж дня чоловік отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

На суді підозрюваний провину визнав повністю, щиро розкаявся. Він зазначив, що його з роботи доправили до ТЦК.

«Коли він зайшов у приміщення, в нього відібрали мобільний телефон. При цьому сказали, що це потрібно для встановлення анкетних даних. Це було близько 18.00 год. Йому надали документи для проходження ВЛК. Прийшли двоє лікарів, почали його перевіряти, інших лікарів не було. Він кров на аналіз не здавав. Однак скаржився на біль в коліні. Потім його документи передали до мобілізаційного відділення. Він повідомляв, що за станом здоров`я не може проходити військову службу. Потім йому вручили повістку на відправлення і сказали прийти наступного дня, принести паспорт та інші документи. Він дії працівників ВЛК та рішення не оскаржував. Розкаюється у вчиненому, просить суд не позбавляти його волі та врахувати, що в нього на утриманні дружина та малолітня дитина, у дружини нещодавно загинув брат», — йдеться у матеріалах справи.

Голова ВЛК зауважив, що у чоловіка раніше не було претензій до рішення комісії. Він додав, що чоловіка оглядали лікарі і він дійсно скаржився на біль у суглобі. Проте у медиків не було даних про те, що житель Львівщини раніше звертався по медичну допомогу через це.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винуватим у пред’явленому обвинуваченні за ст.336 КК України, й призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржено до Львівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Стрийський міськрайонний суд Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

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