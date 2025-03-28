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Нові правила розподілу справ між суддями та інше – що змінює нове положення про АСДС

10:53, 28 березня 2025
Суди мають врахувати актуальні зміни при використанні автоматизованої системи документообігу суду і зробити це не пізніше 1 квітня.
Нові правила розподілу справ між суддями та інше – що змінює нове положення про АСДС
Джерело фото: Shutterstock
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11 листопада 2024 року Рада суддів України затвердила нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду, яке вводиться в дію з 1 квітня 2025 року. І вже в грудні 2024 року ДСА погодила «Положення про автоматизовану систему документообігу суду» у новій редакції.

Як повідомляють у Сьомому апеляційному адміністративному суді, нова редакція Положення про АСДС, перш за все, визначає нові правила розподілу справ між суддями, принципи визначення слідчих суддів та вирішує проблему справ, які повертаються в суди після доопрацювання.

Так, збори суддів до 1 квітня мають увідповіднити роботу АСДС із новою редакцією Положення.

Збори суддів відповідного суду мають визначені цим Положенням повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

Рішенням зборів суддів затверджуються Засади використання автоматизованої системи документообігу суду і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

У разі внесення змін до таких Засад збори суддів відповідного суду новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на вебпорталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

Також, збори суддів відповідного суду мають право визначати особливості автоматизованого розподілу судових справ у випадках, прямо передбачених цим Положенням.

Які зміни щодо автоматизованого розподілу судових справ між суддями будуть актуальними? Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

  • за чотирнадцять календарних днів, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів (за наявності наказу голови суду);
  • за один робочий день, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше п’яти календарних днів (за наявності наказу голови суду);
  • за три робочі дні, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки, якщо її тривалість становить від п’яти до тринадцяти календарних днів (за наявності наказу голови суду);
  • за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше п’яти календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні (за наявності наказу голови суду);
  • у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, у разі обрання судді касаційного суду до складу Великої Палати – з моменту прийняття рішення про призначення/обрання.

Таким чином, судам необхідно врахувати актуальні зміни у своїх Засадах використання автоматизованої системи документообігу суду і зробити це не пізніше 1 квітня 2025 року.

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