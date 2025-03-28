Новые правила распределения дел между судьями и другое — что меняет новое положение о АСДС

11 ноября 2024 года Совет судей Украины утвердил новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда, которое вступает в силу с 1 апреля 2025 года. И уже в декабре 2024 года ГСА согласовала «Положение об автоматизированной системе документооборота суда» в новой редакции.
Как сообщают в Седьмом апелляционном административном суде, новая редакция Положения об АСДС, прежде всего, определяет новые правила распределения дел между судьями, принципы определения следственных судей и решает проблему дел, которые возвращаются в суды после доработки.
Так, собрания судей до 1 апреля должны привести работу АСДС в соответствие с новой редакцией Положения.
Собрания судей соответствующего суда имеют определенные этим Положением полномочия по рассмотрению вопросов, касающихся порядка функционирования автоматизированной системы.
Решением собраний судей утверждаются Принципы использования автоматизированной системы документооборота суда и вносятся в автоматизированную систему не позднее рабочего дня, который наступает после проведения этих собраний.
В случае внесения изменений в такие Принципы собрания судей соответствующего суда новым решением утверждают соответствующие изменения в Принципы использования автоматизированной системы документооборота суда.
Принципы использования автоматизированной системы документооборота суда (с изменениями и дополнениями) вносятся в автоматизированную систему и публикуются на вебпортале судебной власти Украины не позднее рабочего дня, который наступает после проведения этих собраний.
Также, собрания судей соответствующего суда имеют право определять особенности автоматизированного распределения судебных дел в случаях, прямо предусмотренных этим Положением.
Какие изменения в отношении автоматизированного распределения судебных дел между судьями будут актуальными? Не распределяются относительно конкретного судьи судебные дела, которые поступили:
Таким образом, судам необходимо учесть актуальные изменения в своих Принципах использования автоматизированной системы документооборота суда и сделать это не позднее 1 апреля 2025 года.
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