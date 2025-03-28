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Новые правила распределения дел между судьями и другое — что меняет новое положение о АСДС

10:53, 28 марта 2025
Суды должны учесть актуальные изменения при использовании автоматизированной системы документооборота суда и сделать это не позже 1 апреля.
Новые правила распределения дел между судьями и другое — что меняет новое положение о АСДС
Источник фото: Shutterstock
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11 ноября 2024 года Совет судей Украины утвердил новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда, которое вступает в силу с 1 апреля 2025 года. И уже в декабре 2024 года ГСА согласовала «Положение об автоматизированной системе документооборота суда» в новой редакции.

Как сообщают в Седьмом апелляционном административном суде, новая редакция Положения об АСДС, прежде всего, определяет новые правила распределения дел между судьями, принципы определения следственных судей и решает проблему дел, которые возвращаются в суды после доработки.

Так, собрания судей до 1 апреля должны привести работу АСДС в соответствие с новой редакцией Положения.

Собрания судей соответствующего суда имеют определенные этим Положением полномочия по рассмотрению вопросов, касающихся порядка функционирования автоматизированной системы.

Решением собраний судей утверждаются Принципы использования автоматизированной системы документооборота суда и вносятся в автоматизированную систему не позднее рабочего дня, который наступает после проведения этих собраний.

В случае внесения изменений в такие Принципы собрания судей соответствующего суда новым решением утверждают соответствующие изменения в Принципы использования автоматизированной системы документооборота суда.

Принципы использования автоматизированной системы документооборота суда (с изменениями и дополнениями) вносятся в автоматизированную систему и публикуются на вебпортале судебной власти Украины не позднее рабочего дня, который наступает после проведения этих собраний.

Также, собрания судей соответствующего суда имеют право определять особенности автоматизированного распределения судебных дел в случаях, прямо предусмотренных этим Положением.

Какие изменения в отношении автоматизированного распределения судебных дел между судьями будут актуальными? Не распределяются относительно конкретного судьи судебные дела, которые поступили:

  • за четырнадцать календарных дней, если иное не установлено собранием судей соответствующего суда, до начала отпуска, если его продолжительность составляет не менее четырнадцати календарных дней (при наличии приказа председателя суда);
  • за один рабочий день, если иное не установлено собранием судей соответствующего суда, до начала отпуска, если его продолжительность составляет менее пяти календарных дней (при наличии приказа председателя суда);
  • за три рабочих дня, если иное не установлено собранием судей соответствующего суда, до начала отпуска, если его продолжительность составляет от пяти до тринадцати календарных дней (при наличии приказа председателя суда);
  • за один рабочий день до командировки (за три рабочих дня — если продолжительность командировки составляет более пяти календарных дней) и в дни пребывания судьи в командировке (при наличии приказа председателя суда);
  • в случае назначения судьи членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета правосудия, в случае избрания судьи кассационного суда в состав Великой Палаты — с момента принятия решения о назначении/избрании.

Таким образом, судам необходимо учесть актуальные изменения в своих Принципах использования автоматизированной системы документооборота суда и сделать это не позднее 1 апреля 2025 года.

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