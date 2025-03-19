Больничные по-новому – что изменится с 4 апреля

С 4 апреля больничные будут выплачивать и по совместительству.

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С 4 апреля 2025 года в Украине вступят в силу изменения в законодательство относительно общеобязательного государственного социального страхования. Соответствующий закон №4158-ІХ был принят Верховной Радой 18 декабря 2024 года. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Главные изменения в оплате больничных:

Больничные будут выплачиваться как по основному месту работы, так и по совместительству.

В случае несчастного случая на производстве или профзаболевания выплата составит 100% средней зарплаты. При этом первые 17 дней будет финансировать предприятие, а дальше - Фонд социального страхования.

Если работник имеет несколько мест работы, второй работодатель будет компенсировать за свой счет первые 5 дней больничного.

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