Илон Маск может провести встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым

Стороны могут обсудить перспективы сотрудничества в космосе.

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Американский предприниматель, основатель компании SpaceX, руководитель американского Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск может провести встречу со специальным представителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщили росСМИ.

Стороны могут обсудить перспективы сотрудничества в космосе.

По словам Дмитриева, Москва видит большую перспективу в российско-американских проектах, в том числе космических.

Дмитриев назвал Маска уникальным человеком, который нацелен, чтобы человечество двигалось вперед. Когда конкретно стороны могут встретиться, Дмитриев не уточнил.

Ранее Дмитриев участвовал в переговорном процессе РФ со спецпосланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

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