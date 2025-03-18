Ілон Маск може провести зустріч зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим

Сторони можуть обговорити перспективи співпраці в космосі.

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Американський підприємець, засновник компанії SpaceX, керівник американського Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск може провести зустріч із спеціальним представником Путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирилом Дмитрієвим. Про це повідомили росЗМІ.

Сторони можуть обговорити перспективи співпраці в космосі.

За словами Дмитрієва, Москва бачить великі перспективи у російсько-американських проектах, зокрема космічних.

Дмитрієв назвав Маска унікальною людиною, яка спрямована на те, щоб людство рухалося вперед. Коли саме може відбутися зустріч, Дмитрієв не уточнив.

Раніше Дмитрієв брав участь у переговорному процесі РФ зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Уіткоффом.

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