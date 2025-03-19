Що робити, якщо військовий зник безвісти – покрокова інструкція

Міністерство юстиції України нагадує про державні механізми правового захисту та соціальної підтримки для сімей військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин або опинилися в полоні.
Що потрібно зробити родинам?
Звернення до суду
Якщо необхідно офіційно визнати військового безвісно відсутнім або оголосити його померлим, слід звертатися до місцевого суду. Для цього потрібні:
Оформлення документів
Для отримання виплат чи посвідчень членів сім’ї необхідно звернутися до військових частин або ТЦК та СП із завіреними копіями документів (паспорт, свідоцтва про шлюб/народження тощо).
Безоплатна правова допомога
Основні кроки для родин
Міністерство юстиції закликає родини не зволікати та користуватися всіма передбаченими законом правами. Консультації та підтримка доступні для кожного.
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