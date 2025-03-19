Що робити, якщо військовий зник безвісти – покрокова інструкція

Мін’юст роз’яснив, як сім’ям військових діяти у разі зникнення чи полону.

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Міністерство юстиції України нагадує про державні механізми правового захисту та соціальної підтримки для сімей військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин або опинилися в полоні.

Що потрібно зробити родинам?

Звернення до суду

Якщо необхідно офіційно визнати військового безвісно відсутнім або оголосити його померлим, слід звертатися до місцевого суду. Для цього потрібні:

заява з поясненням мети (наприклад, отримання виплат чи оформлення спадщини);

документи, що підтверджують факт зникнення (довідки від військової частини, територіального центру комплектування тощо).

Оформлення документів

Для отримання виплат чи посвідчень членів сім’ї необхідно звернутися до військових частин або ТЦК та СП із завіреними копіями документів (паспорт, свідоцтва про шлюб/народження тощо).

Безоплатна правова допомога

Контакт-центр: 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні);

Найближчий центр з надання правової допомоги: адреси на сайті https://legalaid.gov.ua.

Основні кроки для родин

Зібрати інформацію про військового (ПІБ, дата народження, місце служби, обставини зникнення).

Звернутися до Нацполіції, Координаційного штабу, МВС для внесення даних до реєстрів та отримання витягів.

Якщо потрібне судове рішення, подати заяву до суду за підтримки юристів БПД.

Міністерство юстиції закликає родини не зволікати та користуватися всіма передбаченими законом правами. Консультації та підтримка доступні для кожного.

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