Что делать, если военный пропал без вести – пошаговая инструкция

Минюст разъяснил, как семьям военных действовать в случае исчезновения или плена.

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Министерство юстиции Украины напоминает о государственных механизмах правовой защиты и социальной поддержки для семей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах или оказавшихся в плену.

Что нужно сделать семьям?

Обращение в суд

Если необходимо официально признать военного без вести пропавшим или объявить его умершим, следует обращаться в местный суд. Для этого нужны:

- заявление с объяснением цели (например, получение выплат или оформление наследства);

- документы, подтверждающие факт исчезновения (справки от воинской части, территориального центра комплектования и т.д.).

Оформление документов

Для получения выплат или удостоверений членов семьи необходимо обратиться в воинские части или ТЦК и СП с заверенными копиями документов (паспорт, свидетельства о браке/рождении и т.д.).

Бесплатная правовая помощь

- Контакт-центр: 0 800 213 103 (звонки бесплатные);

- Ближайший центр по оказанию правовой помощи: адреса на сайте https://legalaid.gov.ua.

Основные шаги для семей

- Собрать информацию о военном (ФИО, дата рождения, место службы, обстоятельства исчезновения).

- Обратиться в Нацполицию, Координационный штаб, МВД для внесения данных в реестры и получения выписок.

- Если требуется судебное решение, подать заявление в суд при поддержке юристов БПП.

Министерство юстиции призывает семьи не медлить и пользоваться всеми предусмотренными законом правами. Консультации и поддержка доступны для каждого.

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