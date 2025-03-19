Что делать, если военный пропал без вести – пошаговая инструкция

Министерство юстиции Украины напоминает о государственных механизмах правовой защиты и социальной поддержки для семей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах или оказавшихся в плену.
Что нужно сделать семьям?
Обращение в суд
Если необходимо официально признать военного без вести пропавшим или объявить его умершим, следует обращаться в местный суд. Для этого нужны:
- заявление с объяснением цели (например, получение выплат или оформление наследства);
- документы, подтверждающие факт исчезновения (справки от воинской части, территориального центра комплектования и т.д.).
Оформление документов
Для получения выплат или удостоверений членов семьи необходимо обратиться в воинские части или ТЦК и СП с заверенными копиями документов (паспорт, свидетельства о браке/рождении и т.д.).
Бесплатная правовая помощь
- Контакт-центр: 0 800 213 103 (звонки бесплатные);
- Ближайший центр по оказанию правовой помощи: адреса на сайте https://legalaid.gov.ua.
Основные шаги для семей
- Собрать информацию о военном (ФИО, дата рождения, место службы, обстоятельства исчезновения).
- Обратиться в Нацполицию, Координационный штаб, МВД для внесения данных в реестры и получения выписок.
- Если требуется судебное решение, подать заявление в суд при поддержке юристов БПП.
Министерство юстиции призывает семьи не медлить и пользоваться всеми предусмотренными законом правами. Консультации и поддержка доступны для каждого.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.