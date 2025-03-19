Практика судов
  1. В Украине

Что делать, если военный пропал без вести – пошаговая инструкция

09:06, 19 марта 2025
Минюст разъяснил, как семьям военных действовать в случае исчезновения или плена.
Что делать, если военный пропал без вести – пошаговая инструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напоминает о государственных механизмах правовой защиты и социальной поддержки для семей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах или оказавшихся в плену.

Что нужно сделать семьям?

Обращение в суд

Если необходимо официально признать военного без вести пропавшим или объявить его умершим, следует обращаться в местный суд. Для этого нужны:

- заявление с объяснением цели (например, получение выплат или оформление наследства);

- документы, подтверждающие факт исчезновения (справки от воинской части, территориального центра комплектования и т.д.).

Оформление документов

Для получения выплат или удостоверений членов семьи необходимо обратиться в воинские части или ТЦК и СП с заверенными копиями документов (паспорт, свидетельства о браке/рождении и т.д.).

Бесплатная правовая помощь

- Контакт-центр: 0 800 213 103 (звонки бесплатные);

- Ближайший центр по оказанию правовой помощи: адреса на сайте https://legalaid.gov.ua.

Основные шаги для семей

- Собрать информацию о военном (ФИО, дата рождения, место службы, обстоятельства исчезновения).

- Обратиться в Нацполицию, Координационный штаб, МВД для внесения данных в реестры и получения выписок.

- Если требуется судебное решение, подать заявление в суд при поддержке юристов БПП.

Министерство юстиции призывает семьи не медлить и пользоваться всеми предусмотренными законом правами. Консультации и поддержка доступны для каждого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные плен Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Допросы членов ВККС по делу Оксаны Царевич – что известно

ВККС обвинили в нежелании выполнять решения Верховного Суда и в чрезмерном внимании к родственникам Оксаны Царевич.

Венецианская комиссия считает, что лицо, отказывающееся от военной службы по убеждениям, не может быть вынуждено носить или использовать оружие

Венецианская комиссия опубликовала заключение по вопросу альтернативной невоенной службы в Украине по запросу Конституционного Суда.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Съезд судей может возобновить свою работу 27-29 мая, а может и осенью

Неизвестно, будут ли до мая кандидаты на должности членов Высшего совета правосудия и судей Конституционного суда.

Неправомерность действий пешехода не освобождает водителя от обязанности немедленно снизить скорость вплоть до остановки автомобиля – Верховный Суд

В кассационной жалобе сторона указывала, что судами не была дана надлежащая оценка тому, что потерпевший нарушил ПДД и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду