Владимир Зеленский подписал указ об учреждении эмблемы и флага Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции

Эмблема НАПК представляет собой синий круг с белой каймой, от которой к центру круга направлены 20 белых лучей, а в центре круга размещено стилизованное изображение трезубца.

Источник фото: Офис Президента

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У НАПК теперь будет свой флаг и эмблема. Президент Владимир Зеленский подписал указ №171/2025 о символике Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Указом учреждены эмблема и флаг НАПК.

Согласно описанию эмблемы НАПК, она представляет собой синий круг с белой каймой, от которой к центру круга направлены 20 белых лучей. В центре круга размещено стилизованное изображение трезубца, состоящее из девяти белых вертикальных прямоугольников разной длины. Под изображением трезубца – надпись «НАПК» белыми буквами.

Согласно описанию флага НАПК, он представляет собой прямоугольное полотнище темно-синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В верхней четверти от древка размещено изображение двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, в центре свободной части полотнища – изображение эмблемы НАПК. Диаметр эмблемы составляет 1/2 ширины полотнища. Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны.

Эмблема и флаг НАПК являются официальными отличительными символами, указывающими на принадлежность к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Эмблема НАПК изображается на флаге НАПК, может воспроизводиться в служебных кабинетах Главы НАПК, его заместителей, на административных зданиях и сооружениях, где размещаются НАПК и его территориальные органы (в случае их создания), на ведомственных поощрительных наградах НАПК.

Флаг НАПК может устанавливаться в служебных кабинетах Главы НАПК, его заместителей, на административных зданиях и сооружениях, где размещаются НАПК и его территориальные органы (в случае их создания), используется во время проведения официальных мероприятий и торжественных церемоний.

Источник фото: Офис Президента

Автор: Наталя Мамченко

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