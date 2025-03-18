Володимир Зеленський підписав указ про заснування емблеми та прапора Нацагентства з питань запобігання корупції

Емблема НАЗК має вигляд синього круга з білою облямівкою, від якої до центру круга спрямовано 20 білих променів, а у центр круга вміщено стилізоване зображення тризуба.

Джерело фото: Офіс Президента

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У НАЗК тепер буде свій прапор та емблема. Президент Володимир Зеленський підписав указ №171/2025 про символіку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Указом засновано емблему та прапор НАЗК.

Відповідно до опису емблеми НАЗК, вона має вигляд синього круга з білою облямівкою, від якої до центру круга спрямовано 20 білих променів.

У центр круга вміщено стилізоване зображення тризуба, який складають дев'ять білих вертикальних прямокутників різної довжини. Під зображенням тризуба – напис "НАЗК" літерами білого кольору.

Відповідно до опису прапора НАЗК, цим прапором є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У верхній чверті від древка розміщено зображення двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, у центрі вільної частини полотнища – зображення емблеми НАЗК. Діаметр емблеми становить 1/2 ширини полотнища.

Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.

Емблема та прапор НАЗК є офіційними відмітними символами, що вказують на належність до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Емблема НАЗК зображується на прапорі НАЗК, може відтворюватися у службових кабінетах Голови НАЗК, його заступників, на адміністративних будинках і спорудах, де розміщуються НАЗК та його територіальні органи (у разі їх створення), на відомчих заохочувальних відзнаках НАЗК.

Прапор НАЗК може встановлюватися у службових кабінетах Голови НАЗК, його заступників, на адміністративних будинках і спорудах, де розміщуються НАЗК та його територіальні органи (у разі їх створення), використовується під час проведення офіційних заходів, урочистих церемоній.

Джерело фото: Офіс Президента

Автор: Наталя Мамченко

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