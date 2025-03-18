Суд підтвердив наявність податкових правопорушень у діяльності підприємства — деталі справи

Апеляційний суд визнав правомірними нарахування податків та штрафних санкцій підприємству.

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П'ятий апеляційний адміністративний суд погодився з доводами контролюючого органу та визнав правомірним визначення підприємству грошових зобов’язань у розмірі 29,2 млн гривень. Про це повідомляє податкова служба в Одеській області.

Апеляційний суд 25 лютого 2025 року розглянув справу № 420/3103/19 і відхилив апеляційну скаргу приватного підприємства, яке намагалося оскаржити податкові повідомлення-рішення, винесені Головним управлінням ДПС в Одеській області. Суд залишив без змін рішення Одеського окружного адміністративного суду від 26 червня 2019 року.

Вказана справа неодноразово переглядалась.

Контролюючим органом, у т.ч., було проведено документальну планову виїзну перевірку ПП з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, за результатами якої складено акт від 21.12.2017 та винесено оскаржені повідомлення-рішення.

Актом перевірки ГУ ДПС встановлені порушення платником вимог податкового законодавства, зокрема: п. 44.1, 44.2, 44.3, 44.6 ст. 44, п. 85.2 ст. 85, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), ст. 9 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 8 млн. грн; п. 44.1, 44.3, 44.6 ст. 44, п. 85.2 ст. 85, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, пп. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192, п. 198.1, 198.6 ст. 198, п. 201.10 ст. 201 ПКУ, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 16 млн. грн; пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, ст. 51, п. 119.2 ст. 119, п. 176.2 ст. 176 ПКУ, а саме ненадання до контролюючого органу у встановлені законом строки податкової звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, та суми утриманого з них податку за 1 квартал 2016 року; п. 44.1, 44.2 ст. 44 ПК України, а саме незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених законодавством строків та ненадання контролюючому органу оригіналів документів.

Позиція ГУ ДПС про порушення ПП вимог податкового законодавства вмотивована тим, що позивачем до перевірки не надано первинних документів, які б підтверджували реальність господарських операцій з 23 контрагентами.

У межах своєї господарської діяльності підприємство нібито придбавало у вказаних контрагентів постачальників нафтопродукти (бітум дорожній БНД 60, 90, 70/100, пічне паливо, мазут, М-40, М-100, дизпаливо).

На підтвердження здійснення вищезазначених господарських операцій складені: акти здачі-приймання робіт; податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; реєстри податкових накладних; податкові декларації; розрахунки коригування до податкових декларацій.

Окрім цього, три контрагента нібито надавали позивачу послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом, про що складені: акти здачі-приймання робіт; податкові накладні; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; реєстри податкових накладних; податкові декларації; розрахунки коригування до податкових декларацій.

Також, в охоплений перевіркою період позивач нібито поставляв на адресу одного з контрагентів нафтопродукти (бітум М-100, М-40, пічне та дизельне паливо, бітум нафтовий дорожній 60/90 та 70/100, мінеральний порошок), тобто придбаний у вищезазначених контрагентів товар був в подальшому реалізований, що підтверджено податковими накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними.

Однак, в ході проведення перевірки вказані документи були відсутні у позивача, а надані лише до суду.

Суд зазначив, що положення п. 44.1, п. 44.6 ст. 44 ПКУ кореспондуються із нормою ч. 2 ст. 74 КАС, згідно з якою обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Наведені норми вимагають наявність документів на час складення податкової звітності, встановлюють правило щодо надання платником податків документів для перевірки, а також юридичний наслідок недотримання цього правила - виключення факту наявності документів на час складення податкової звітності. Вони є складовою механізму правового регулювання податкового обліку і не входить в будь-яку конкуренцію з процесуальними нормами, якими встановлені правила доказування в адміністративному судочинстві.

Отже, платник податків не може посилатися в судовому процесі на підтвердження показників, які відображені ним у податковій звітності, на документи, які не були надані під час перевірки або впродовж десяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта перевірки. Винятком є випадки виїмки документів або іншого їх вилучення правоохоронними органами та іншими компетентними органами».

Аналогічна правова позиція висловлена також в постанові Верховного Суду (далі – ВС) від 06.08.2019 року у справі № 160/8441/18.

Окрім того, ВС у постанові від 11.10.2024 в даній судовій справі, під час скасування постанови П`ятого апеляційного адміністративного суду від 20.09.2023 прийшов до аналогічних висновків.

Як вбачається з матеріалів справи у ході судового розгляду ГУ ДПС неодноразово зверталося до правоохоронних органів з метою отримання інформації, яка має безпосереднє відношення до розгляду адміністративної справи № 420/3103/19.

Було направлено лист до ТУ БЕБ в Одеській області від 14.09.2023, з метою отримання копії протоколу обшуку належної якості, на який не отримано відповідної інформації від ТУ БЕБ в Одеській області.

Листом від 28.11.2023 ГУ ДПС в Одеській області зверталося до Одеської обласної прокуратури з метою отримання відповідного протоколу обшуку належної якості та отримало відповідь від 04.01.2024 до якої додано належним чином завірену копію протоколу обшуку від 10.04.2017 року.

У той же час, Головним управлінням ДПС в Одеській області направлено лист від 18.11.2024 до Одеської обласної прокуратури, з метою отримання актуальної інформації стосовно кримінального провадження № 32019000000000045 від 17.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно самого директора ПП.

Одеська обласна прокуратура листом від 05.12.2024 надала інформацію по вказаному кримінальному провадженню, та до зазначеного листа надано у додатках копії документів (протоколи допиту свідка, висновки експерта), зібраних у ході кримінального провадження, а також повідомлено про надання дозволу на розголошення відомостей досудового розслідування при розгляді судової справи № 420/3103/19.

Копії вищенаведених документів, засвідчені належним чином, були додані до клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи від 19.12.2024 в апеляційний суд.

Вищенаведені документи підтверджують відсутність в дійсності проведення господарських операцій між позивачем та наведеними контрагентами-постачальниками, їх фіктивний намір та формальність оформлення первинної документації.

Доводи апеляційної скарги встановлених обставин справи та висновків суду першої інстанції не спростовують.

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