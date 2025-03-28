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В Україні з 4 квітня діятимуть нові правила оплати лікарняних

12:22, 28 березня 2025
З 4 квітня лікарняні виплачуватимуть і за сумісництвом.
В Україні з 4 квітня діятимуть нові правила оплати лікарняних
Фото: pon.org.ua
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З 4 квітня набувають чинності зміни, ухвалені Законом України від 18 грудня 2024 року 4158-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування». Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Так, нормами Закону № 4158 внесені зміни до абзацу другого частини першої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якими передбачено надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом.

Зазначена норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року. Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати.

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати – 100 відсотків середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.

З шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом України.

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