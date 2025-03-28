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Укрзалізниця пояснила, як знайти квиток чи повернути за нього гроші після кібератаки

18:41, 28 березня 2025
В УЗ розказали, як знайти квитки, придбані до кібератаки.
Укрзалізниця пояснила, як знайти квиток чи повернути за нього гроші після кібератаки
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Як відомо, Укрзалізниця зазнала масштабної кібератаки. Хоча 27 березня компанія повідомила, що продаж квитків відновлено, утім, багато користувачів стикнулися з проблемами, зокрема, не можуть знайти свої квитки чи повернути за них кошти.

Як діяти у такому випадку, пояснили в УЗ:

Де подівся мій квиток і як повернути гроші

Як знайти квитки, придбані до кібератаки (22 березня 2025 року)?

Перевірте свою електронну пошту — там має бути лист від Укрзалізниці з PDF-квитком, якщо ви додавали свою електронну пошту до вашого профілю в застосунку. Перевірте також папку «спам» - квитки могли надійти туди.

Якщо не знайшли квиток, то в УЗ кажуть приходити на потяг принаймні за 20 хвилин до відправлення.

«Провідник може перевірити підставу на проїзд за підтвердженням оплати: запис у банківському застосунку або квитанція про оплату», - вказали в Укрзалізниці.

Як повернути гроші за раніше придбаний онлайн-квиток?

Заповніть заявку на повернення – посилання.

Повернути квиток можна не пізніше ніж за 1 годину до відправлення.

Якщо ви резервували кошти для автоматичної купівлі, а квиток через кібератаку так і не надійшов, потрібно заповнити заявку на повернення — УЗ вказує, що поверне гроші після перевірки (посилання).

Час повернення залежить від банку й може тривати до 30 банківських днів.

Що робити, якщо купували квиток ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ онлайн-продажів (від 27 березня 2025 року)?

Якщо під час оплати стався збій — гроші зняло, а квиток не надійшов:

  • Почекайте 5–10 хвилин і перевірте пошту.
  • Якщо квитка все ще немає, опишіть проблему через застосунок у розділі «Зворотний зв’язок».
  • Вам або надішлють квиток, або повернуть гроші.

З усіх інших питань пасажири можуть звертатись на резервну електронну пошту: [email protected].

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