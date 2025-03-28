На Гаваях анестезіолог намагався вбити дружину через відмову зробити селфі

Лікар під час походу побив дружину каменем і спробував вколоти їй шприци після того, як вона відмовилася зробити селфі.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Гаваях анестезіолога звинуватили у замаху на вбивство дружини під час походу на острові Оаху. Він нібито намагався вколоти їй шприци та бив її каменем по голові, коли вона відмовилася зробити селфі. Про це повідомляє CNN.

46-річний Герхардт Коніг постав перед районним судом Гонолулу 27 березня.

За словами дружини, під час прогулянки стежкою чоловік попросив зробити селфі біля краю обриву. Вона відмовилася, після чого він розлютився, штовхнув її в кущі, бив каменем по голові та намагався притиснути обличчям до землі. Жінка також розповіла поліції, що Коніг дістав два шприци, але вона відібрала їх.

Двоє туристів почули крики про допомогу. Одна з них, Аманда, побачила, як чоловік б’є жінку, а та кричала: «Він намагається мене вбити». Друга туристка викликала 911. Жінці вдалося дістатися до рятівників, її доправили до лікарні у важкому, але стабільному стані з травмами голови й обличчя.

Коніга заарештували поблизу шосе Палі. Суд призначив заставу в 5 мільйонів доларів, попереднє слухання відбудеться 31 березня. Його відсторонили від роботи в медичному центрі Maui Memorial, де він був підрядником. Адвокат Коніга коментарів не дав.

Видання вказує, що медична ліцензія Коніга, видана на Гаваях у 2022 році, досі дійсна. Раніше він працював у медичному центрі Університету Піттсбурга, але залишив посаду понад два роки тому.

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