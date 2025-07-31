В Одессе после шторма пляжи покрылись зеленым ковром из водорослей, видео

В Одессе после шторма на некоторых пляжах вода зацвела, а на побережье выбросило большое количество водорослей. Соответствующие фото и видео публикует местное издание "Думская".
Подобное явление повторяется в Одессе каждое лето. Причинами зацветания воды могут быть высокие температуры, осадки, а также попадание в море питательных веществ, в частности, из сточных вод.
На некоторых пляжах для уборки водорослей уже подключают спецтехнику.
Фото и видео "Думская"
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.