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В Одессе после шторма пляжи покрылись зеленым ковром из водорослей, видео

23:17, 31 июля 2025
Для уборки водорослей уже подключают спецтехнику.
В Одессе после шторма пляжи покрылись зеленым ковром из водорослей, видео
Фото: "Думская"
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В Одессе после шторма на некоторых пляжах вода зацвела, а на побережье выбросило большое количество водорослей. Соответствующие фото и видео публикует местное издание "Думская".

Подобное явление повторяется в Одессе каждое лето. Причинами зацветания воды могут быть высокие температуры, осадки, а также попадание в море питательных веществ, в частности, из сточных вод.

На некоторых пляжах для уборки водорослей уже подключают спецтехнику.

Фото и видео "Думская"

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Одесса

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