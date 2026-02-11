В Канаді жінка відкрила вогонь у школі, а потім застрелилася – щонайменше 10 загиблих

Серед жертв — учні та дорослі, нападниця загинула на місці.

У невеликому місті Тамблер-Рідж у провінції Британська Колумбія з населенням близько 2,5 тисячі людей сталася стрілянина в школі. Про це повідомляє CBC.

Правоохоронці виявили у приміщенні навчального закладу шість тіл. Ще одна людина померла дорогою до лікарні. Двох загиблих знайшли в житловому будинку неподалік школи. Десятою жертвою стала сама нападниця — вона завдала собі смертельного поранення.

Двох постраждалих у критичному стані евакуювали авіатранспортом до лікарні. Ще щонайменше 25 осіб звернулися по медичну допомогу з різними скаргами.

Поліція заявила, що фактично встановила особу нападниці. За попередніми даними, це була жінка з темним волоссям, одягнена в сукню. Водночас правоохоронці зазначають, що визначити її мотив буде вкрай складно. Інформацію про те, скільки серед загиблих дітей і дорослих, наразі не розголошують, щоб уникнути спекуляцій.

У Канаді, на відміну від США, шкільні напади трапляються рідко. Наймасштабніший випадок стався у 2020 році в Новій Шотландії, коли загинули 22 людини.

