  1. В мире

В Канаде женщина открыла огонь в школе, а затем застрелилась – по меньшей мере 10 погибших

08:51, 11 февраля 2026
Среди жертв – ученики и взрослые, нападающая погибла на месте.
В Канаде женщина открыла огонь в школе, а затем застрелилась – по меньшей мере 10 погибших
В небольшом городе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия с населением около 2,5 тысячи человек произошла стрельба в школе. Об этом сообщает CBC.

Правоохранители обнаружили в помещении учебного заведения шесть тел. Еще один человек скончался по дороге в больницу. Двух погибших нашли в жилом доме недалеко от школы. Десятой жертвой стала сама нападающая — она нанесла себе смертельное ранение.

Двух пострадавших в критическом состоянии эвакуировали авиатранспортом в больницу. Еще не менее 25 человек обратились за медицинской помощью с различными жалобами.

Полиция заявила, что фактически установила личность нападавшей. По предварительным данным, это была женщина с темными волосами, одетая в платье. В то же время правоохранители отмечают, что определить ее мотив будет крайне сложно. Информацию о том, сколько среди погибших детей и взрослых, пока не разглашают, чтобы избежать спекуляций.

В Канаде, в отличие от США, нападения в школах случаются редко. Самый масштабный случай произошел в 2020 году в Новой Шотландии, когда погибли 22 человека.

