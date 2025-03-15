Західні області України засипало снігом посеред березня, фото і відео

Після потепління зима раптово повернулася, накривши снігом Волинь, Івано-Франківщину та Львівщину.

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Зима несподівано повернулася в Україну після періоду тепла.

15 березня західні області країни знову опинилися під снігом. У деяких населених пунктах висота снігового покриву досягла 9 сантиметрів.

Користувачі мережі активно діляться відео засніжених вулиць та заметів. Негода вдарила, зокрема, по Волині та Львівщині.

На опублікованих кадрах можна побачити снігові замети на Волині, Івано-Франківщині та Львівщині. Повідомляється, що через сильний снігопад рух транспорту на Східницькому перевалі ускладнений.

У найближчі дні зниження температури відчують жителі й інших регіонів України.

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