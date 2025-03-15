Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Западные области Украины засыпали снегом посреди марта, фото и видео

13:30, 15 марта 2025
После потепления зима внезапно вернулась, накрыв снегом Волынь, Ивано-Франковскую и Львовскую.
Западные области Украины засыпали снегом посреди марта, фото и видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Зима неожиданно вернулась в Украину после периода тепла.

15 марта западные области страны снова оказались под снегом. В некоторых населённых пунктах высота снежного покрова достигла 9 сантиметров.

Пользователи сети активно делятся видео заснеженных улиц и сугробов. Непогода обрушилась, в частности, на Волынь и Львовщину.

На опубликованных кадрах можно увидеть снежные заносы в Волыни, Ивано-Франковщине и Львовщине. Сообщается, что из-за сильного снегопада движение транспорта на Сходницком перевале затруднено.

В ближайшие дни снижение температуры почувствуют и жители других регионов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов Украина Луцк Ивано-Франковск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по нацбезопасности рекомендовал законопроект о расширении полномочий Пограничной службы по остановке и осмотру автомобилей

По мнению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, эта норма предоставляет возможности для довольно широкого толкования полномочий Госпогранслужбы по остановке и осмотру транспортных средств без привязки к их расположению в зонах пограничного контроля или пограничных полосах.

Верховная Рада приняла закон о дистанционной оплате штрафов через Резерв+

Закон предусматривает, что украинцы смогут оплатить штраф в приложении Резерв+.

Верховный Суд отменил определение о возвращении апелляционной жалобы из-за неуплаты судебного сбора в деле о защите пенсионных прав

Верховный Суд высказался о необходимости тщательной проверки судом факта уплаты судебного сбора стороной.

Зарплаты чиновников планируют отвязать от прожиточного минимума новым законом

Зарплаты госслужащих и должностных лиц сейчас «привязаны» к прожиточному минимуму, и это нужно менять, ведь рост соцвыплат не должен автоматически влечь за собой повышение зарплат тем, кто чувствует себя достаточно комфортно – народный депутат Виталий Безгин.

Пенсионный фонд сможет требовать от медучреждений возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — законопроект

Предлагаются изменения в процесс возврата средств страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листа нетрудоспособности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва