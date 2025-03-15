Западные области Украины засыпали снегом посреди марта, фото и видео

После потепления зима внезапно вернулась, накрыв снегом Волынь, Ивано-Франковскую и Львовскую.

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Зима неожиданно вернулась в Украину после периода тепла.

15 марта западные области страны снова оказались под снегом. В некоторых населённых пунктах высота снежного покрова достигла 9 сантиметров.

Пользователи сети активно делятся видео заснеженных улиц и сугробов. Непогода обрушилась, в частности, на Волынь и Львовщину.

На опубликованных кадрах можно увидеть снежные заносы в Волыни, Ивано-Франковщине и Львовщине. Сообщается, что из-за сильного снегопада движение транспорта на Сходницком перевале затруднено.

В ближайшие дни снижение температуры почувствуют и жители других регионов Украины.

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