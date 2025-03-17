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Трамп утверждает, что все помилования Байдена недействительны, потому что тот пользовался автопером

09:23, 17 марта 2025
В конце своего срока президентства Байден помиловал своего сына Гантера Байдена, хотя обещал не делать этого.
Трамп утверждает, что все помилования Байдена недействительны, потому что тот пользовался автопером
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Как известно, Джо Байден в конце президентства подписал помилование для своего сына Гантера Байдена, которого обвиняли в преступлениях, связанных с использованием оружия, а также налоговых нарушениях, хотя ранее он заявлял, что "не будет вмешиваться в процесс" против своего сына и не помилует его.

Недавно в СМИ появились утверждения, что Байден в силу состояния своего здоровья пользовался автопером, то есть не подписывал самостоятельно документы, а пользовался автоматическим средством для подписания официальных документов.

Ранее консервативный портал The Heritage Foundation заявил, что все подписи Байдена на указах идентичны, кроме документа о выходе из предвыборной гонки в 2024 году, что может свидетельствовать об использовании автопера.

Особое внимание СМИ привлек указ от 30 декабря 2022 года, согласно которому пощадили шестерых преступников. В документе указано, что он был подписан в Вашингтоне, однако в тот день Байден находился на Виргинских островах США, где играл в гольф. Это несоответствие усугубило подозрения в использовании автопера для подписания этого указа.

Автоперо - это устройство, предназначенное для автоматической имитации подписей. Он работает по принципу механического копирования движений руки человека, но делает это с помощью специального механизма или электроники.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что помилования Джо Байдена недействительны и не имеют юридической силы, поскольку были подписаны автопером.

"Помилования", которые сонный Джо Байден даровал, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление", - написал Трамп в Truth Social.

Напомним, что Джо Байден помиловал родственников и чиновников в последние часы президентства.

Кроме того, в декабре Байден объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров почти 1500 заключенным.

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США Дональд Трамп Джо Байден

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