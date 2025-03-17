Как получить доступ к записи судебного заседания — напоминание суда

Для получения доступа к записи технической фиксации судебных заседаний в пользовательском кабинете Электронный суд должен выполнить ряд шагов.

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Тростянецкий районный суд Сумской области напомнил, как получить доступ к записи судебного заседания.

Согласно пункту 56 раздела III Положения о порядке функционирования отдельных подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы предусмотрено следующее:

По заявлению участника дела и после уплаты соответствующего судебного сбора такой участник может получить копию технической записи судебного заседания на свой выбор одним из следующих способов:

через получение доступа к технической записи судебного заседания в Электронном кабинете пользователя с помощью подсистемы видеоконференцсвязи;

путем получения записи на оптическом диске в виде файла.

В случае уплаты судебного сбора непосредственно в Электронном кабинете участнику дела автоматически предоставляется доступ для скачивания технической записи судебного заседания в Электронном кабинете. При этом в АСДС автоматически направляются соответствующее уведомление о выдаче копии технической записи судебного заседания и квитанция об уплате судебного сбора.

Для получения доступа к записи(-ям) технической фиксации судебных заседаний в кабинете пользователя Электронного суда необходимо выполнить следующие шаги:

Перейти в раздел «Мои дела». Открыть необходимое производство по делу, в котором осуществлялась фиксация судебного процесса с помощью ВКС. Выбрать документ «Протокол судебного заседания подсистемы ВКС». Нажать кнопку «ОПЛАТИТЬ». После успешной онлайн-оплаты доступ к записям будет открыт в кабинете пользователя Электронного суда в разделе «Приложения», непосредственно под протоколом ВКС. Вы сможете просмотреть или скачать файлы для локального просмотра.

Если лицо освобождено от уплаты судебного сбора на основаниях, предусмотренных действующим законодательством, необходимо обратиться непосредственно в суд с ходатайством о предоставлении доступа к записи технической фиксации.

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