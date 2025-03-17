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Марко Рубио заявил, что у США есть «план А» и «план Б» по завершению войны в Украине

08:38, 17 марта 2025
План «А» – прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану «Б», – сказал госсекретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио заявил, что у США есть «план А» и «план Б» по завершению войны в Украине
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Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что предложенный Соединенными Штатами план урегулирования войны РФ против Украины предусматривает два этапа: сначала введение режима прекращения огня, а после этого – переговорный процесс по полному завершению войны. Об этом он сказал в интервью CBS News.

"План А - прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к Плану Б, второй фазы, которая состоит в том, чтобы все собрались за столом, возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было долго и уважало потребности всех и так далее", - пояснил Рубио.

По его словам, никто не говорит, что вторая часть легкая, но к ней нельзя перейти, пока не будет пройдена первая.

"Трудно договориться о крепком завершении войны пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент Трамп хочет прекращения огня. Это то, над чем мы работаем, предполагая, что мы сможем это сделать", - отметил госсекретарь США.

В то же время чиновник признал, что это будет непросто само собой. После перехода ко второй фазе будут идти переговоры о "нечто более длительном и постоянном", добавил Рубио.

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США рф Украина война Рубио

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