Марко Рубіо заявив, що США мають «план А» та «план Б» щодо завершення війни в Україні

План «А» – припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану «Б», — сказав держсекретар США Марко Рубіо.

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Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що запропонований Сполученими Штатами план врегулювання війни РФ проти України передбачає два етапи: спочатку запровадження режиму припинення вогню, а після цього – переговорний процес щодо повного завершення війни. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

"План А - припинити вогонь, щоб ми могли перейти до Плану Б, другої фази, яка полягає у тому, аби всі зібралися за столом, можливо, за допомогою човникової дипломатії, аби знайти спосіб назавжди покласти край цій війні у такий спосіб, щоб це було довготривало й поважало потреби всіх і так далі", - пояснив Рубіо.

За його словами, ніхто не каже, що друга частина є легкою, але до неї не можна перейти, поки не буде пройдена перша.

"Важко домовитися про міцне завершення війни поки вони стріляють один в одного, і тому президент Трамп хоче припинення вогню. Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що ми зможемо це зробити", - зазначив держсекретар США.

Водночас посадовець визнав, що це буде непросто само собою. Після переходу до другої фази йтимуть переговори про "щось більш тривале і постійне", додав Рубіо.

Нагадаємо, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, запропоноване США.

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